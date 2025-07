Evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari è atteso a Fiumicino

Dalla Spagna

L'aereo atterrerà alle 13.30, poi in carcere a Civitavecchia

Atterrerà all’aeroporto di Roma Fiumicino oggi alle 13.30 il volo che dalla Spagna riporta in Italia Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo (Ancona), che era evaso dalla Dozza di Bologna il 3 luglio approfittando del permesso premio per la sua laurea per poi essere catturato a Barcellona dopo due settimane di latitanza. Una volta espletate le procedure del mandato di arresto europeo, Cavallari sarà trasferito temporaneamente al carcere di Civitavecchia. Le due settimane di latitanza saranno scomputate dalla sua pena (che era di 11 anni e 10 mesi). Non è escluso che possa tornare a Bologna dove a suo carico era stata aperta l’indagine per evasione.

