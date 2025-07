Evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari estradato in Italia

agenzia

Arrivato a Fiumicino proveniente da Barcellona

FIUMICINO, 30 LUG – Dopo due settimane di latitanza e la cattura a Barcellona, Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, evaso dalla Dozza di Bologna il 3 luglio scorso approfittando del permesso premio per la sua laurea, è stato estradato in Italia. Il volo di linea da Barcellona, che lo ha riportato in Italia, è atterrato alle 13.40 a Fiumicino. Successivamente, appena sbarcato, scortato dal personale dello Scip e del Nic – Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, Cavallari è stato accompagnato negli uffici aeroportuali della polizia giudiziaria. Una volta espletate le procedure del mandato di arresto europeo, Cavallari sarà trasferito temporaneamente al carcere di Civitavecchia.

