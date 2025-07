Evaso dopo laurea, Andrea Cavallari sarà estradato domani

agenzia

Atteso in carcere a Roma, era stato preso in Spagna il 17 luglio

BOLOGNA, 29 LUG – Andrea Cavallari sarà estradato domani dalla Spagna. Lo riporta il Resto del Carlino, specificando che il 26enne modenese, componente della banda dello spray e condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) dove nel 2018 morirono nella calca cinque minorenni e una madre 39enne, è atteso in carcere a Roma, non è chiaro se Rebibbia o Regina Coeli, in attesa di conoscere la destinazione finale. Cavallari era evaso dal carcere bolognese della Dozza il 3 luglio, durante un permesso per la sua laurea. Una latitanza durata due settimane e finita la mattina del 17 luglio in un albergo di Lloret de Mar, vicino a Barcellona. È stato localizzato grazie alle indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Ancona e Bologna e della polizia penitenziaria bolognese. Nella fuga Cavallari si è fatto aiutare e sui suoi eventuali complici sono ancora in corso indagini.

