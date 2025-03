Evita investimento e muore in scooter, pedone a processo

agenzia

Ad Ancona una 33enne è accusata di omicidio stradale

ANCONA, 31 MAR – Una donna di 33 anni, di origine dominicana, residente a Monsano (Ancona) sarà processata per omicidio stradale per la morte di uno scooterista che, per evitare di investirla, si schiantò prima contro un palo e poi contro un albero. L’incidente avvenne il 7 marzo del 2023, in via Sant’Antonio, a Monsano. A perdere la vita era stato Riccardo Allegrini, 40 anni, di Chiaravalle (Ancona), sposato e padre di due bimbi piccoli. Il centauro deceduto e la donna abitavano nello stesso palazzo a Monsano. La 33enne, difesa dall’avvocato Marco Chiarugi, è stata rinviata a giudizio oggi dalla gup di Ancona Francesca De Palma. Secondo l’accusa, la donna camminava sul ciglio della strada, nella stessa direzione dello scooterista, in orario serale; era buio e lei indossava indumenti che non segnalavano la sua presenza sulla strada. Per evitare di investirla, secondo l’accusa, Allegrini finì fuori strada e morì sul colpo. La 33enne venne trasportata in ospedale con diverse fratture. Il processo si aprirà il 7 ottobre. I familiari della vittima sono parte civile con l’avvocato Maurizio Barbieri e chiedono un risarcimento danni che supera il milione di euro.

