Evoluzione Medica, no a vertice Ordine che si approva i bilanci

Associazione, ddl passato in Senato sbagliato e antidemocratico

MILANO, 16 APR – Il disegno di legge, passato in Senato e ora al vaglio della Camera, che consente che “i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini dei Medici (e delle professioni sanitarie), così come la tassa annuale di funzionamento, vengano approvati dagli stessi Consigli direttivi che li redigono, esautorando completamente le Assemblee degli iscritti” è “sbagliato e antidemocratico”. Lo afferma Evoluzione Medica, associazione milanese di camici bianchi che concorda con la protesta dell’associazione Amire, in relazione alla modifica dell’articolo 13 del ddl 1241, approvata al Senato, “voluta dal ministro della Salute Orazio Schillaci”. Secondo Evoluzione Medica, è “una decisione senza precedenti nel diritto, un’autocertificazione che nega ogni forma di trasparenza e controllo democratico” perché “in pratica i vertici degli Ordini dei Medici decidono e si approvano da soli spese, bilanci e tasse”. In sostanza “si lascia intatto l’impianto di una norma arcaica e obsoleta e si tocca l’unica possibilità di controllo che hanno gli iscritti”.

