Ex ballerina morta in casa, si indaga sulle cause del decesso

Overdose di farmaci o femminicidio, attesi esami tossicologici

MILANO, 17 GIU – L’autopsia eseguita oggi sul corpo di Hanna Herasimchyk, 46enne ex ballerina di night bielorussa trovata morta nella sua casa a Pozzuolo Martesana giovedì scorso non è bastata per chiarire in via definitiva le cause della morte. Sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici e istologici per stabilire se la donna sia morta per un’overdose di farmaci che sono stati trovati in casa oppure sia stata uccisa. Le indagini sono affidate ai carabinieri che giovedì avevano rilevato delle ecchimosi sul corpo ma non delle ferite mortali. A dare l’allarme il compagno, un 43enne autotrasportatore polacco che ha raccontato di essere stato via i due giorni precedenti per lavoro ma aveva riferito anche di una lite prima della sua partenza. Sembra che i litigi nella coppia fossero frequenti ma non vi sono state denunce o ricoveri in ospedale. A quanto si è saputo l’inchiesta prosegue allo stato contro ignoti.

