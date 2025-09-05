Ex consulente bancario sospettato di truffa milionaria

agenzia

Numerosi investitori altoatesini si sono rivolti agli inquirenti

BOLZANO, 05 SET – A Bolzano un ex consulente bancario è sospettato di una truffa milionaria ai danni dei suoi facoltosi clienti. Secondo il quotidiano Alto Adige, il 60enne avrebbe sottratto 20 milioni di euro di investimenti e questa primavera, subito dopo il suo pensionamento, avrebbe fatto perdere le sue tracce. Sono numerosi gli investitori che nelle scorse settimane si sono rivolti agli inquirenti. Secondo uno dei loro legali, interpellato dall’ANSA, “si tratta di una vicenda molto complessa, tutta da chiarire”. Va, infatti, stabilito se l’ex consulente si è personalmente arricchito o se l’ammanco è frutto di una “gestione caotica”.

