Ex finanziere morto a Terni, si fa strada l’ipotesi omicidio

I Ris nell'abitazione dell'uomo, il 29 l'incarico per l'autopsia

PERUGIA, 25 AGO – Si fa strada l’ipotesi dell’omicidio – che non è stata tuttavia confermata dalla procura – in merito alla morte dell’ex finanziere cinquantanovenne Andrea Fiorelli, il cui corpo è stato trovato venerdì scorso a bordo della propria auto, nel garage di casa, a Terni, con una profonda lesione al collo provocata probabilmente da una motosega. I carabinieri del Ris hanno raggiunto questa mattina l’abitazione dell’uomo, una villetta in strada di Prisciano. Il Reparto investigazioni scientifiche ha avviato gli accertamenti disposti nell’ambito dell’indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni e coordinata dalla procura. Due le ipotesi iniziali relative al decesso: suicidio oppure omicidio, con la seconda che, con il passare delle ore, sembra tuttavia acquisire un peso sempre maggiore. Fonti della procura hanno spiegato all’ANSA che il fascicolo aperto sull’accaduto vede una ipotesi di reato, senza tuttavia fornire conferme ufficiali. Intanto il conferimento dell’incarico per l’autopsia sulla salma di Andrea Fiorelli è previsto per mercoledì 29 agosto. L’esame dovrebbe essere eseguito da un pool di medici legali. La morte dell’ex finanziere potrebbe risalire a qualche ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto nella serata di venerdì: probabilmente nel primo pomeriggio dello stesso giorno. A trovarlo ormai senza vita era stato l’anziano padre, che vive al piano superiore della villetta e che intorno all’ora di cena era andato a cercarlo. A causare la ferita mortale sarebbe stata una motosega, trovata sul posto, che è stata posta sotto sequestro, così come l’abitazione. In queste ore sono state sentite diverse persone dai militari dell’Arma, a partire dai familiari dell’uomo, per ricostruire le sue ultime ore di vita e comprendere cosa sia accaduto. Il cinquantanovenne era andato in pensione nel giugno del 2018, anche in ragione di alcuni problemi di salute. L’uomo viveva con la moglie e il figlio, mentre un’altra figlia vive fuori città.

