Ex premier israeliano Olmert a Napoli, strada blindata

agenzia

Il politico a un convegno. Gruppo giovani con bandiera Palestina

NAPOLI, 14 SET – Un’intera strada blindata e chiusa al traffico per la presenza a Napoli di Ehud Olmert: l’ex premier israeliano parteciperà al convegno “Falafel e democrazia” al quale è annunciato, in videocollegamento, anche Nasser Al-Kidwa, l’ex ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese. Le forze di polizia hanno chiuso completamente via Carbonara, dove si trova la struttura che ospita il convegno: la strada che da via Foria porta a piazza Garibaldi è chiusa dalle camionette della polizia che impediscono l’accesso a auto e moto. Al momento nella zona c’è un piccolo gruppo di giovani che attendono in un angolo della strada con le bandiere palestinesi avvolte.

