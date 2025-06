Ex rapper di Amici in aula per maltrattamenti, ‘sarai Giulia’

agenzia

Il processo a Torino, picchiava e controllava telefono compagna

TORINO, 06 GIU – Lorenzo Venera, in arte Lorenzo Amnesia, 36 anni, ex rapper della trasmissione Amici, è a processo a Torino per maltrattamenti. Secondo la procura di Torino avrebbe rivolto queste minacce all’ex compagna in un paio di circostanze, tra il 2023 e il 2024, con maltrattamenti dal 2018. “Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano” ha raccontato in aula la donna, scoppiata in lacrime davanti al collegio presieduto dalla giudice Elisabetta Chinaglia, a latere Costanza Goria e Stefania Bruno. Lo riporta il quotidiano La Stampa. Venera e la donna si erano conosciuti nell’agosto del 2017. Dopo un periodo di frequentazione, erano andati a convivere nell’alloggio del padre di lui. Una relazione segnata da alti e bassi, fatta di separazioni e ritorni. Secondo l’accusa, Venera — ossessionato dalla gelosia — controllava il telefono della compagna, la schiaffeggiava in volto, la colpiva con pugni alla testa, la strattonava e le tirava i capelli. Tra le minacce più gravi, nel 2022, le avrebbe detto “ti ammazzo” e “un incidente può sempre capitare…”. E poi, la frase choc: “La nuova Giulia”.

