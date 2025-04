Ex sindaco assolto dopo 8 anni,’un calvario ma ho avuto fiducia’

agenzia

Borriello era stato arrestato a Torre del Greco per tangenti

TORRE DEL GRECO, 04 APR – “Durante questo mio lungo calvario, nonostante tutto, ho sempre creduto nello Stato, ho sempre avuto fiducia nella magistratura”. Lo dice Ciro Borriello, ex sindaco di Torre del Greco arrestato nell’agosto del 2017 con l’accusa di avere intascato mazzette da 20.000 euro al mese per favorire la ditta che si occupava della raccolta dei rifiuti nella sua città, la Fratelli Balsamo (in manette finirono anche i titolare dell’azienda specializzata in servizi per l’ambiente, Antonio e Massimo Balsamo, anche loro ora assolti come tutti gli altri coinvolti a vario titolo nell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza). Borriello – della cui vicenda hanno riferito organi di stampa – è stato assolto in primo grado dal tribunale di Torre Annunziata con formula piena “perché il fatto non sussiste”. “Sono stati per me anni dolorosi, soprattutto nel periodo dell’ingiusta detenzione – prosegue l’ex primo cittadino, all’epoca dei fatti già dimissionario per vicende politiche e le cui dimissioni diventarono irrevocabili il 17 agosto 2017, dieci giorni dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere – Momenti devastanti che hanno profondamente minato la serenità della mia famiglia”.

