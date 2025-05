Ex suora scrive di abusi parroco, vescovo ‘ferma condanna’

agenzia

'Auspico denuncia a investigatori'. Fatti raccontati in un libro

PALMI, 22 MAG – “In queste settimane, attraverso alcune testate giornalistiche, sono emerse notizie riguardanti presunti abusi compiuti in passato da un sacerdote operante nella nostra Diocesi. Si tratterebbe di fatti risalenti a molti anni fa, che, se confermati, suscitano in tutti noi profondo turbamento e rinnovata responsabilità”. Ad affermarlo, in una nota diffusa dalla Diocesi di Oppido – Palmi, è il vescovo mons. Giuseppe Alberti che entra nel merito di alcune denunce pubbliche avanzate da un’ex suora – Chiara Scarfò che sulla vicenda ha scritto un libro, “Mi svelo” – e da un laico che hanno raccontato di essere stati oggetto, anni fa, durante la loro adolescenza, di violenze da parte di un sacerdote diocesano in una parrocchia di Polistena. Il sacerdote adesso ha 80 anni e non è più parroco. “Fatti – prosegue il vescovo – che, se verranno accertati come veri, ci sconvolgono e che condanniamo senza timore alcuno. Con spirito di giustizia e verità, la Diocesi auspica che gli eventuali responsabili vengano chiamati a rispondere attraverso i percorsi previsti dalla legge e che, anche a distanza di tempo, sia possibile far emergere ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto. E, mentre ci auguriamo che su quei fatti venga fatta denuncia alle forze dell’ordine perché accertino la verità, nonostante il tempo trascorso, il nostro pensiero non può non andare a coloro che quelle violenze avrebbero subito e che hanno cambiato la loro esistenza”. “La Chiesa Diocesana – afferma mons. Alberti – vive queste situazioni come una profonda ferita, che interpella la coscienza e la responsabilità di tutti, e che ci richiama a un rinnovato impegno per la trasparenza e la tutela dei più fragili. Fatti che, come Chiesa Diocesana, ci addolorano e ci inducono alla preghiera profonda e misericordiosa nella vicinanza alle vittime con la speranza che fatti del genere non accadano mai più. Come Chiesa viviamo queste denunce come una ferita aperta che ci inducono ad andare fino in fondo anche attraverso verifiche interne, che verranno effettuate con la massima severità perché vogliamo che la Chiesa sia un luogo sicuro, soprattutto per i bambini, i giovani e le persone vulnerabili”. “La nostra Diocesi – prosegue il presule – ha già cominciato a investire sulla tutela dei minori e le persone vulnerabili, avviando con convinzione un’attività formativa, di prevenzione e di vigilanza, nella consapevolezza che l’efficacia delle linee guida avviate dalla Cei passa inevitabilmente attraverso un lavoro capillare di accompagnamento di chi ha responsabilità educative all’interno dei nostri gruppi e comunità cristiane. L’auspicio è che cresca sempre di più nei nostri ambienti ecclesiali una cultura del rispetto e della salvaguardia dell’infanzia e del variegato mondo della vulnerabilità”. La Diocesi, infine, conferma la propria disponibilità alla collaborazione.

