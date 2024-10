Ex vigilessa uccisa: concessa giustizia riparativa a Milani

agenzia

Condannato all'ergastolo assieme alle figlie di Laura Ziliani

BRESCIA, 18 OTT – La Corte d’appello di Brescia ha dato parere favorevole all’avvio del percorso di giustizia riparativa chiesto da Mirto Milani, condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Brescia per l’omicidio di Laura Ziliani. “È stato un omicidio lungamente premeditato e commesso con atrocità. Quando strangoli una persona ti rendi perfettamente conto di quanto sta accadendo”, ha detto all’inizio della sua requisitoria l’avvocato generale di Brescia Domenico Chiaro che rappresenta l’accusa nel processo d’appello nei confronti di Silvia e Paola Zani e Mirto Milani condannati all’ergastolo per l’omicidio di Laura Ziliani. Tutti e tre gli imputati sono presenti in aula. La sentenza è prevista per il 22 novembre.

