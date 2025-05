Expo Osaka, 5 Università presentano ‘make italian culture alive’

agenzia

Progetto coordinato da Ca' Foscari nel Padiglione Italia

VENEZIA, 05 MAG – Sono 5 gli atenei, coordinati da Ca’ Foscari di Venezia, che rappresentano all’Expo di Osaka l’eccellenza italiana nella ricerca, la formazione e la valorizzazione dei beni culturali. Make Italian Culture Alive (Mica) è un progetto finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che riunisce cinque prestigiose università italiane in occasione di Expo 2025 Osaka. Da domani, 6 maggio, al maggio 2025, nella sala multimediale del Padiglione Italia, Mica offrirà l’occasione per esplorare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano attraverso approcci innovativi e interattivi. L’iniziativa vede insieme l’Università Ca’ Foscari Venezia (capofila), l’Università degli Studi di Firenze, L’Orientale di Napoli, la ‘Statale’ di Milano e la Sapienza Università di Roma. Attraverso un’esperienza immersiva, che integra intelligenza artificiale, didattica innovativa, insegnamento delle lingue e forme di espressione artistica, il progetto si pone l’obiettivo di promuove il dialogo e la cooperazione tra Italia e Giappone. Il pubblico verrà coinvolto in laboratori interattivi, installazioni multimediali e presentazioni di progetti di ricerca all’avanguardia, tra cui RePair, Changes e iNest. L’iniziativa mira a creare connessioni significative e rafforzare il legame tra le due culture, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del loro patrimonio in chiave contemporanea.

