Fabrizio Corona a processo per evasione a Genova

Era stato fermato dalla guardia di finanza

GENOVA, 19 FEB – Fabrizio Corona è a processo a Genova con l’accusa di evasione. L’ex re dei paparazzi era stato fermato nel capoluogo ligure dalla guardia di finanza a ottobre 2021, quando era agli arresti domiciliari. Aveva ricevuto un permesso per andare da Milano e Roma per partecipare alla puntata di Non è l’Arena, su La7. Corona, a quanto pare, aveva fatto una deviazione ed era andato a cena con alcuni amici. Le fiamme gialle lo avevano fermato e poi denunciato per evasione. Il suo legale Ivano Chiesa aveva spiegato che “Corona non voleva scappare” e che si era trattato di un errore” perché aveva “interpretato male il permesso che gli era stato concesso”. L’ex paparazzo, sempre secondo il legale, era “uscito tre ore prima da casa. Stava andando a fare delle visite prima di andare a Roma e partecipare al programma tv di Massimo Giletti. Ha chiesto scusa, è stato un errore. Ha sbagliato, ma non c’era l’intenzione di scappare”. Il processo a Genova è in corso è sono stati sentiti i militari che lo hanno fermato quel giorno. L’udienza è stata rinviata.

