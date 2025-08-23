‘Fai la fine di Yara’, influencer minacciata durante diretta

agenzia

La denuncia di Martina Murenu, 'intento è non avere più paura'

MILANO, 23 AGO – Lei li avvisa, “sto registrando, mi serve per la querela”, ma loro continuano come se nulla fosse: “ti taglio la gola”, “fai la fine di Yara”, “ti sfregio con l’acido”, “mi chiamo Filippo Turetta, di mestiere io stupro le donne” dicono due ragazzi durante una diretta Instagram dell’influencer Martina Murenu, che ha denunciato quanto successo sui suoi canali social. Il tutto è avvenuto lo scorso 18 agosto quando la creator cagliaritana, 100mila follower su Instagram, è stata attaccata durante una diretta da due voci maschili, che hanno fatto irruzione nella live con nickname e nascondendo i loro volti. “Voglio che i genitori di questi elementi – scrive la giovane – riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco”. “E ora – annuncia – partirà una denuncia grande quanto una casa. Che tutti possano riconoscere dalle vostre voci chi siate e non considerarvi mai più. Non possiamo più stare zitti. Basta!”. “Mi sento in dovere di tutelarmi, di alzare un polverone enorme, di fare una denuncia sociale per tutti coloro che come me sono stati in silenzio per anni e non ne possono più” dice la giovane in un video pubblicato in risposta, spiega, a chi l’ha accusata di aver condiviso le minacce ricevute per farsi pubblicità. “Dopo il mio video – sottolinea – tante persone hanno trovato il coraggio di denunciare tanti fatti gravissimi. Questo è l’intento, non avere più paura di nessuno”.

