Falchetto in trappola sul tetto del Comune, vigili lo liberano

agenzia

Gheppio bloccato da reti di protezione a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 30 MAG – Complicato intervento dei vigili urbani per liberare un gheppio – rapace della famiglia dei falconidi – dal tetto del municipio di Sesto Fiorentino (Firenze) dove era rimasto intrappolato dentro le reti di protezione degli impianti di climatizzazione. L’esemplare è rimasto bloccato per diverse ore e ha tentato di trovare una via d’uscita, rischiando di rimanere impigliato nelle reti e di ferirsi. Alla fine il gran suo movimento è stato notato da alcuni dipendenti comunali che hanno chiesto l’intervento della polizia municipale. Gli stessi agenti non hanno trovato il punto d’ingresso dell’animale né una via d’uscita in sicurezza, allora hanno deciso di aprire un ampio varco nella rete e di cercare di indirizzarvi il volatile. Dopo alcuni tentativi a vuoto, poi la strategia si è rivelata vincente. Il rapace ha trovato l’apertura ed è volato via tornando libero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA