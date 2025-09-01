Fallisce assalto armato a portavalori, caccia al commando

agenzia

Trovate nel Cagliaritano due auto bruciate usate per la fuga

CAGLIARI, 01 SET – I carabinieri del comando provinciale di Cagliari hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo nel tentativo di individuare e catturare gli autori del fallito assalto al portavalori della Mondialpol, avvenuto questa mattina lungo la strada statale 387 nella zona di Sant’Andrea Frius, città metropolitana di Cagliari. Il commando era composto da almeno quattro persone incappucciate e armate di fucili, anche se alcuni complici, con buona probabilità, si trovavano sulle auto in attesa per la fuga. I malviventi hanno incendiato sulla statale un furgone e una Fiat Multipla utilizzati per ostruire il passaggio al furgone portavalori. Ma la loro azione è stata notata sia dagli automobilisti in transito, sia dal conducente del blindato, che ha subito arrestato la corsa e ingranato la retromarcia, evitando di cadere nella trappola. A quel punto i malviventi sono fuggiti. I carabinieri hanno trovato su una strada sterrata due Fiat 500 L entrambe date alle fiamme. Sicuramente i due mezzi sono stati usati per la fuga, poi incendiati per cancellare le tracce. Sui quattro mezzi incendiati, tutti rubati, saranno eseguiti tutti gli accertamenti in cerca di tracce e indizi che possono portare all’individuazione del commando. Istituiti posti di blocco e controlli in tutta la zona.

