Fallito assalto a portavalori nel Barese, auto in fiamme

agenzia

I rapinatori sono fuggiti a mani vuote. Nessun ferito

BITONTO, 05 MAG – Fallito assalto ad un portavalori questa mattina intorno alle 7:15 sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Terlizzi, nel Barese. Gli autori del colpo avrebbero bloccato il mezzo e provato ad aprire il portellone, non riuscendoci si sarebbero dati alla fuga a mani vuote. Per rallentare l’arrivo dei carabinieri e per non lasciare tracce hanno dato fuoco a due automezzi lasciati sulla carreggiata. Non ci sarebbero feriti. L’episodio sta rallentando il traffico sulla provinciale. Indagano i carabinieri.

