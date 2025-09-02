Fallito assalto portavalori nel Cagliaritano, sentiti testimoni

agenzia

Carabinieri recuperano filmati di telecamere e video

CAGLIARI, 02 SET – I carabinieri della Compagnia di Dolianova e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari continuano a lavorare senza sosta nel tentativo di individuare i componenti del commando che ieri ha tentato di rapinare il portavalori della Mondialpol, lungo la strada statale 387 nella zona di Sant’Andrea Frius, città metropolitana di Cagliari. Già sentiti numerosi testimoni, tra questi tutti gli automobilisti che hanno assistito all’assalto fallito. Raccolte le testimonianze anche delle guardie giurate della Mondialpol che si trovavano sul furgone blindato. I militari dell’Arma mantengono la massima riservatezza sullo sviluppo delle indagini. I banditi, un commando composto da almeno dieci persone, aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. I cinque mezzi – due camion e tre auto – usati per bloccare la strada e per la fuga, erano stati rubati giorni prima e nascosti fino a ieri, quando sono stati piazzati sulla statale 387. Anche i proprietari dei mezzi rubati sono sati ascoltati nel tentativo di recuperare qualche indizio. Prelevati inoltre i filmati delle telecamere della zona. Non è escluso che i carabinieri abbiano anche acquisito eventuali filmati fatti dagli automobilisti.

