Falsi crediti per crescita imprese, maxi sequestro da 97 milioni

agenzia

Notificato dalla Guardia di Finanza di Napoli a due società

NAPOLI, 18 LUG – Crediti di natura fiscale, che le aziende possono contabilizzare nel proprio bilancio per ridurre le imposte, per oltre 97 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Il decreto di sequestro – che riguarda i crediti derivanti da investimenti nel Mezzogiorno e crediti Deferred Tax Asset (DTA) – è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Napoli Nord, dopo un controllo fiscale eseguito in una società da parte dei finanzieri del gruppo di Frattamaggiore (Napoli). Grazie agli approfondimenti investigativi si è scoperta l’insussistenza dei requisiti su cui si basano le agevolazioni. La società finita nel mirino delle fiamme gialle aveva già utilizzato 420mila euro di quei crediti illecitamente accumulati compensando sue imposte per 270mila e anche imposte per 150mila euro riconducibili a un’altra impresa di San Prisco, in provincia di Caserta. Il gip su richiesta degli inquirenti, per recuperare queste somme di denaro, ha disposto anche un sequestro di una somma equivalente. L’intervento della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria, spiega una nota a firma del procuratore aggiunto Mariella Di Mauro, ha evitato “l’ulteriore utilizzo dei falsi crediti in compensazione delle imposte dovute, arginando un grave nocumento per le casse dell’Erario, tutelando in tal modo risorse messe a disposizione delle imprese per favorirne la crescita, nel solco dell’economia legale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA