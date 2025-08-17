Falso allarme per coppia dispersa, dormivano nel loro alloggio

agenzia

Rientrati personale e mezzi di forze dell'ordine e soccorsi

(v. ‘Coppia di turisti dispersa in mare…’ delle 16.39) (ANSA) – TRIESTE, 17 AGO – Dopo circa due ore di ricerche in buona parte della costa di Lignano Sabbiadoro, l’allarme per la scomparsa in mare di una coppia di ragazzi di nazionalità austriaca è rientrata. I due sono stati individuati nel loro alloggio, dove stavano riposando. Le loro condizioni di salute sono buone e non hanno vissuto alcun problema. La coppia, un ragazzo e una ragazza austriaci, era entrata in acqua per nuotare, e, secondo alcuni testimoni, non era più riuscita a tornare autonomamente a riva. Poco dopo sono scattate le ricerche con natanti della Guardia costiera, un elicottero e altri mezzi e persone. Soltanto dopo un paio di ore circa, si è scoperto che la coppia non soltanto era riuscita a raggiungere la riva ma si era ritirata nel loro alloggio, a riposare.

