Famiglia ebrea aggredita, la Digos lavora su video e testimoni

agenzia

L'episodio in un'area di sosta lungo l'autostrada nel Milanese

MILANO, 29 LUG – Gli agenti della Digos di Milano hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’autogrill di Lainate (Milano) dove padre e figlio di sei anni, ebrei di nazionalità francese, sono stati insultati da alcuni presenti. Gli agenti stanno anche raccogliendo testimonianze dell’accaduto per consegnare una relazione al procuratore di Milano Marcello Viola che si occupa direttamente dell’inchiesta. L’uomo ha anche raccontato di essere stato aggredito da alcune delle persone. Dopo la denuncia non si è recato in ospedale per valutare le lesioni subite.

