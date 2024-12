Famiglia morta Firenze: bimba stabile con lieve miglioramento

agenzia

Ds Meyer: 'Già questo è un fatto positivo'

FIRENZE, 24 DIC – E’ in condizioni stabili ma con un lieve miglioramento, la bambina di 6 anni ricoverata al Meyer dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionatosi nella villetta dove viveva con i genitori, entrambi morti così come il figlio undicenne che il padre aveva avuto dalla ex moglie. E’ quanto si spiega dal Meyer. “Le condizioni della bambina attualmente sono stabili. Essere stabili è già un fatto positivo, sicuramente i tre trattamenti di ossigenoterapia iperbarica hanno avuto un certo risultato. La bambina è ancora sedata quindi è necessario che siano fatte ulteriori valutazioni ma ribadisco che il fatto che le condizioni siano stabili è già positivo”, commenta Emanuele Gori, direttore sanitario dell’ospedale Meyer di Firenze. “Ci vorrà del tempo, la bambina andrà piano piano riportata allo stato di veglia, poi faremo ulteriori approfondimenti”, ha aggiunto Gori. Intanto, si apprende sempre dall’ospedale, per la tutela legale della piccola è stato nominato provvisoriamente il responsabile dell’anestesia e della rianimazione del Meyer, dottor Zaccaria Ricci. Accanto alla piccola ci sono sempre i parenti: i cugini paterni e il fratellastro, figlio della madre.

