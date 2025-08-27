Famiglia perde il cane in A14 e non si accorge, soccorso dalla polizia

Lieto fine

In azione la Stradale a Fano, animale rifocillato e restituito

Una famiglia con un cagnolino al seguito lo perde in autostrada senza accorgersene; poi l’animale viene soccorso, messo al sicuro e rifocillato dalla polizia. E’ accaduto sul tratto marchigiano dell’A14. Il cane che vagava in autostrada è stato soccorso dalla Polizia stradale di Fano, in direzione nord, all’altezza dell’area di Servizio Foglia, nei pressi della corsia di accelerazione. La presenza dell’animale, pericolosa per la sicurezza dell’ingente traffico in direzione Bologna e per l’incolumità stessa del cane, ha indotto gli agenti a intervenire e mettere in sicurezza l’animale che era in stato di confusione e agitazione. Successivamente il cagnolino è stato portato all’interno dell’auto di servizio e, tramite la lettura del microchip, la polizia stradale è risalita al suo proprietario: un’intera famiglia con tre bambini, in marcia verso Milano, che non si era accorta della mancanza del cane a bordo del veicolo. L’animale, di circa 13 anni, durante l’attesa per il ritorno dei proprietari sul posto, giunti all’altezza di Rimini, è stato rifocillato dai poliziotti.

