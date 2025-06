Famiglia Poggi: ‘Sulla nostra pelle innumerevoli falsità’

agenzia

Legali: 'Dispiace che pm non intervenga. Persone senza scrupoli'

MILANO, 25 GIU – “Non c’è limite alla fantasia, né alla volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte. Dispiace che la procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo”. Così Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali dei genitori e del fratello di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, in merito a recenti servizi pubblicati da alcune testate. Non è la prima volta che i due avvocati smentiscono alcune ricostruzioni. Ai primi di giugno hanno parlato di “campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social” nei confronti della famiglia Poggi che ha già depositato querele.

