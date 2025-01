Farmaci pericolosi a bovini da macello, arrestato allevatore

agenzia

Blitz dei Nas nell'Oristanese, sequestrati stalle e bestiame

ORISTANO, 03 GEN – Avrebbe somministrato a bovini destinati alla macellazione e poi al commercio di carne, farmaci pericolosi per la salute umana, senza informare il Ministero della Salute e senza nemmeno attendere i tempi necessari affinché il principio attivo dei farmaci decadesse. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Sassari indagando su una serie di allevamenti di bestiame, alcuni mai dichiarati, presenti a Oristano, Sassari e Nuoro. Nei confronti del proprietario degli animali, un allevatore e commerciante oristanese di 55 anni, è scattato l’arresto e adesso si trova ai domiciliari con le accuse di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Il provvedimento, eseguito questa mattina dai carabinieri, arriva da una lunga attività investigativa iniziata diversi mesi fa. I militari del Nas, attraverso servizi di osservazione, attività tecniche e numerose verifiche anagrafiche e identificative dei bovini hanno scoperto le irregolarità messe in atto dal commerciante di animali da reddito. Durante le indagini sono state sequestrate penalmente una stalla di transito in provincia di Nuoro, due allevamenti del territorio oristanese, sempre di bovini da ingrasso e di un totale di 485 capi di bestiame. Inoltre nell’Oristanese sono stati scoperti due allevamenti mai segnalati alle autorità sanitarie competenti. In provincia di Sassari è stata sequestrata con provvedimento amministrativo, per irregolarità sull’identificazione e registrazione degli animali, una stalla di transito riconducibile all’indagato con all’interno 70 bovini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA