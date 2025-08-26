Farmaci potenzialmente dopanti all’ippodromo di Merano

agenzia

Trovati dai carabinieri durante controlli in alcuni magazzini

BOLZANO, 26 AGO – Durante controlli all’ippodromo di Merano, i carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma ed i Nas di Trento hanno rinvenuto, in alcuni magazzini, molti farmaci, alcuni dei quali scaduti, ritenuti “potenzialmente utili per ‘dopare’ i cavalli o per nascondere l’utilizzo di altri farmaci a loro volta proibiti”. Sono in corso, riferiscono i carabinieri, accertamenti per stabilire a chi appartenessero i farmaci o chi ne avesse la disponibilità. La direzione dell’ippodromo ha fornito ed assicurato la massima collaborazione agli investigatori. L’Arma annuncia l’intenzione di proseguire i controlli anche in altri ippodromi su tutto il territorio nazionale, in base alle direttive ricevute dal ministero dell’agricoltura, con lo scopo, spiegano i carabinieri, di “garantire la massima trasparenza e regolarità in tutte le attività legate al comparto ippico”.

