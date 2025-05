Fausto e Iaio: comparato volantino per l’attentato a sezione Pci

agenzia

La riapertura dell'inchiesta sul duplice omicidio del '78

MILANO, 06 MAG – La riapertura dell’inchiesta sul duplice omicidio del ’78 di Fausto e Iaio è passata, in particolare, per una nuova attività di comparazione dattilografica, ossia sulla tecnica di scrittura e sulle macchine per scrivere, effettuata negli accertamenti della Digos e dei pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti, tra il volantino di rivendicazione che venne fatto trovare a Roma il giorno dopo i funerali dei due ragazzi e un altro che rivendicava un attentato contro la sezione del Pci del quartiere Balduina a Roma, il 29 maggio 1979. Entrambi erano siglati “Esercito nazionale rivoluzionario-Brigata combattente Franco Anselmi”.

