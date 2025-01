Fece cadere anziana dal balcone, colf condannata a 18 anni

agenzia

La tragedia a Bergamo nel 2022. La difesa annuncia il ricorso

BERGAMO, 21 GEN – È stata condannata a 18 anni di reclusione Krystyna Mykhalchuk, colf ucraina di 28 anni a processo per omicidio volontario aggravato con l’accusa di aver fatto cadere dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, pensionata di 77 anni. La tragedia il 22 aprile 2022 a Colognola, quartiere di Bergamo. Il pm aveva chiesto 23 anni di carcere, la difesa l’assoluzione. La sentenza della Corte d’assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio. “Leggeremo le motivazioni della sentenza tra 90 giorni, ma possiamo già dire che la impugneremo – hanno commentato i legali della colf, Andrea Pezzotta e Enrico Pelillo -. Vogliamo capire come è stata fatta la valutazione della comparizione delle circostanze e come è stato superato il criterio del ragionevole dubbio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA