Fece da ‘palo’ in agguato nel Milanese, a processo per omicidio

agenzia

Per la morte di Paolo Salvaggio i killer non ancora identificati

MILANO, 24 MAG – E’ stato mandato a processo con rito immediato, su decisione del gip di Milano Cristian Mariani, con prima udienza fissata in Corte d’Assise il 29 maggio, Benedetto Marino, finito in carcere il 10 ottobre scorso perché avrebbe fatto da “palo” nell’omicidio di Paolo Salvaggio, avvenuto a Buccinasco (Milano) l’11 ottobre 2021, garantendo “una celere e sicura via di fuga” in auto ad uno dei due killer, non identificati, che su un motorino hanno sparato tre colpi. Il 45enne milanese, assistito dall’avvocato Davide Montani, nell’interrogatorio dopo l’arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Tra gli elementi a carico dell’arrestato c’è anche il riconoscimento effettuato dalla sua compagna. Sentita nelle indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri e coordinate dai pm Sara Ombra e Gianluca Prisco, la donna aveva riconosciuto, infatti, il compagno quando le è stato sottoposto un “frammento” di immagine nella quale si vedrebbe Marino uscire dall’auto, prima del momento in cui avrebbe fatto salire a bordo uno dei due killer, per poi fuggire con lui. Tra l’altro, nell’ordinanza c’erano anche intercettazioni telefoniche tra la donna e il compagno nelle quali la prima “conferma ripetutamente di averlo riconosciuto” e lui lo “ritiene perfettamente plausibile”. Agli atti anche il “pedinamento virtuale” del motorino usato per l’omicidio e dell’auto. Anche se Salvaggio era ritenuto elemento di spicco della criminalità milanese, con relazioni con la cosca ‘ndranghetista dei Barbaro-Papalia e con il “clan dei catanesi” legato al boss Angelo Epaminonda, non era stato individuato un movente della “esecuzione”. E’ “probabilmente legato a screzi passati – aveva scritto il gip – occorsi durante il periodo di detenzione di alcuni soggetti coinvolti”. Le indagini sul punto si sono concentrate su persone “gravitanti nel cosiddetto circuito di via Fleming a Milano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA