Fedeli a piazza San Pietro, ‘aspetteremo fino a stasera’

agenzia

C'è chi è arrivato alle 8.30 per vedere la prima fumata

ROMA, 08 MAG – Sono già in piazza San Pietro i fedeli pronti ad assistere alla prima fumata del giorno prevista per le 12, o anticipata alle 10.30 solo nel caso in cui dovesse essere bianca. Tra loro c’è chi è arrivato alle 8.30. “Rimarremo qui fino a che non sarà eletto il Papa”, dice Maria Cosenza a Roma dal Brasile. È in compagnia di suo marito e ad entrambi piacerebbe vedere il cardinale Pizzaballa come nuovo pontefice “perché prega per la causa palestinese, come Francesco”, sottolineano. Ma alla fine, “è lo Spirito Santo che agirà”, aggiungono. Intanto gli occhi dei fedeli già assiepati alle transenne che delimitano le aree della piazza sono puntati verso il comignolo nella speranza di vedere la fumata bianca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA