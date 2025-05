Fedeli in piazza San Pietro, applausi dopo l’extra omnes

agenzia

C'è chi è arrivato a mezzogiorno, 'a Roma per il nuovo Papa'

ROMA, 07 MAG – Sono diversi i fedeli già arrivati a piazza San Pietro per assistere alla prima fumata prevista intorno alle 19 e che pochi minuti fa hanno seguito dai maxischermi la processione dei cardinali verso la cappella Sistina, fino all'”Extra omnes”. Dopo la tradizionale formula ha fatto seguito un applauso, ripetuto alla chiusura delle porte. Al giuramento dei porporati, battito di mani in piazza anche per Tagle e Zuppi. Tra i fedeli in piedi o seduti sui sampietrini, c’è chi è arrivato a mezzogiorno, chi nel primo pomeriggio e prontamente ha preso posto vicino alle transenne più a ridosso del sagrato o lateralmente. Per coprirsi dal sole che batte sulla piazza usano ombrelli e bandiere del proprio Paese che in qualche caso vengono anche sventolate verso le telecamere. “Siamo venuti a Roma proprio per l’elezione del Papa”, spiegano Jonathan e Lorana, compagni di college a New York, rispettivamente provenienti dall’Australia e dagli Stati Uniti. Verranno in piazza fino a che non sarà eletto il nuovo Papa che sperano possa essere “aperto mentalmente e capace di avvicinare sempre più credenti alla Chiesa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA