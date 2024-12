Fedez a Sala, ‘contribuire alla sicurezza è il tuo lavoro’

agenzia

Botta e risposta tra il rapper e il sindaco di Milano

MILANO, 04 DIC – “È il tuo lavoro, non il mio”. Così Fedez ha replicato su Instagram alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha spiegato che il rapper “non mi sembra che contribuisca alla sicurezza” della città. Il botta e risposta deriva da quanto ha detto il rapper di Rozzano, in un freestyle, in cui ha criticato il sindaco sulla gestione della sicurezza di Milano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA