Fedez, si aggrava lo stato di salute: è stato male ma non è ricoverato

IL RAPPER

Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper.

Non si ha però al momento conferma dell’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. L’artista nel marzo 2022 era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas. Nel settembre dello scorso anno fu ricoverato per una emorragia interna.

