Fedriga a Bruxelles per il Comitato delle Regioni

agenzia

Governatore domani e giovedì alla plenaria con Costa e Fitto

TRIESTE, 18 FEB – “La partecipazione a questo importante evento istituzionale conferma l’impegno della Regione a contribuire attivamente alle politiche europee, rafforzando il ruolo dei territori nella costruzione di un’Europa diversa da quella principalmente burocratica e finanziaria che abbiamo visto fino a oggi”. Così il governatore Massimiliano Fedriga, ha annunciato che prenderà parte ai lavori della sessione inaugurale dell’ VIII mandato del Comitato europeo Regioni (CdR), domani e giovedì a Bruxelles. La sessione plenaria si aprirà domani con l’insediamento del Comitato europeo Regioni e la cerimonia inaugurale della nuova legislatura. Dal primo pomeriggio, Fedriga parteciperà al dibattito con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa; poi si terrà la riunione della Delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni: appuntamento importante per definire gli assetti interni e affrontare questioni strategiche legate alla rappresentanza italiana nell’istituzione europea. Giovedì è prevista l’elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza del Comitato e del Presidente e del primo vicepresidente. Il governatore parteciperà poi al dibattito con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, sul tema ‘Gli enti locali e regionali al centro di una politica di coesione rinnovata’. In seguito Fedriga interverrà nella discussione sul parere relativo al ‘Rafforzamento dell’industria europea della difesa: prospettive locali e regionali’, con il contributo del commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. Sempre giovedì, infine, è previsto un incontro con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA