Fedriga, Alleanza Coop spieghi boicottaggio prodotti Israele

agenzia

Chiederò e se non mi convince non avremo più collaborazioni

TRIESTE, 03 LUG – “Chiederò spiegazioni ad Alleanza Coop sulla decisione di non vendere più prodotti israeliani e se non mi convinceranno, almeno per quanto mi riguarda, i rapporti cambieranno radicalmente”. Lo ha annunciato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga nel corso della registrazione della trasmissione Ring dell’emittente televisiva Tele4 che andrà in onda questa sera. Eventualmente, “continueranno a fare il loro lavoro, legittimamente, ma si sogneranno collaborazioni con la Regione perché non accetto chi discrimina”, ha incalzato Fedriga, rimasto “molto perplesso dalla scelta di Alleanza Coop”. “Non si tratta di un’azienda che fa armi, o di proprietà di Netanyahu”, ma solo di “un’impresa israeliana, quindi io non ci sto. E’ una cosa incredibile” e “gravissima, passata come se fosse un’idea geniale”, ha spiegato. In precedenza, Fedriga si era soffermato su un’ondata di “antisemitismo latente, vergognoso, da condannare. Fino a prima della guerra si era creata una barriera forte contro l’antisemitismo invece oggi è permesso dire tutto”. Nei giorni scorsi il colosso della grande distribuzione Coop Alleanza 3.0 ha deciso di togliere simbolicamente dagli scaffali alcuni prodotti di provenienza israeliana; sulle mensola sono anche comparse prodotti come la Gaza Cola, bevanda solidale diventata simbolo del sostegno alla popolazione palestinese. La cooperativa ha oltre 350 punti vendita, dal Fvg alla Puglia, e poi Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Basilicata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA