Fedriga, bene più soldi alla sanità ma Regioni valuteranno

"Giudicheremo la manovra quando avremo il testo"

TRIESTE, 16 OTT – “Prima dobbiamo leggerla, ad oggi non abbiamo nessun testo, dalla prime informazioni che sono giunte mi sembra ci siano maggiori risorse sulla sanità, che è una delle criticità delle regioni. Per il resto valuteremo la manovra quando avremo il testo”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga in merito alla manovra 2025 del governo.

