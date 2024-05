Fedriga, cautela su Toti, ogni inchiesta non sia clava

agenzia

'Se ci sono ipotesi reato devono essere confermate da sentenza'

TRIESTE, 07 MAG – “Direi a tutti di usare la massima cautela” su quanto emerso finora dall’inchiesta che ha coinvolto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, “perché stiamo parlando di un’inchiesta e non di una condanna”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Utilizzare come una clava ogni inchiesta che si apre è estremamente pericoloso perché è una riduzione della democrazia del nostro Paese”, ha aggiunto. “E’ giusto che le inchieste ci siano se si ravvisano delle ipotesi di reato, ma sono ipotesi che devono essere confermate da una sentenza”. A margine di un incontro a Trieste, Fedriga ha invitato quindi ad aspettare. Sull’inchiesta, ha precisato, “mi sembra siano usciti pezzi di notizie e quindi aspettiamo e vediamo cosa dirà e soprattutto come si svilupperà”. “Abbiamo visto casi in passato – ha ricordato Fedriga – dove persone sono state sotto inchiesta, penso anche a presidenti di Regione, da destra a sinistra, penso a Errani per esempio in Emilia Romagna, e poi il tutto è finito con una sentenza che ha dichiarato che il fatto non sussiste. Per questo userei cautela e chiederei anche ai giornali nazionali di utilizzarla altrettanto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA