Fedriga, dazi al 15% sono alti, ma margini per trattare

agenzia

Spero nostro governo ed Europa continuino in tal senso

TRIESTE, 28 LUG – “La percentuale del 15 è alta ma penso ci siano margini per continuare a trattare”. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga in merito all’accordo tra Ue ed amministrazione Usa sui dazi. Per Fedriga, “per esempio, si possono escludere determinate categorie di merce e spero che il nostro governo e l’Europa continuino in tal senso. Non dobbiamo guardare la situazione attuale come situazione cristallizzata”. Per Fedriga “sicuramente c’erano pericoli maggiori vedendo le percentuali ipotizzate, ma il 15 per cento non può renderci soddisfatti, dobbiamo continuare a lavorare”.

