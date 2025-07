Fedriga, fiducia confermata, Giunta esce rafforzata

agenzia

Si chiude crisi aperta dopo dichiarazioni ministro Ciriani

TRIESTE, 01 LUG – Con l’approvazione della mozione sul programma della giunta Fedriga presentata dopo la crisi di maggio – passata in Consiglio regionale con 27 sì, 17 no e una astensione tra le opposizioni – si chiude la crisi politica della stessa giunta, aperta dopo le dichiarazioni del ministro Luca Ciriani sulla sanità. In conseguenza delle quali sette assessori regionali (tutti tranne quelli di Fratelli D’Italia) avevano rimesso il proprio mandato nelle mani del governatore. E la giunta regionale ne esce rafforzata. Fedriga viene definito “garante e arbitro” della coalizione regionale la cui maggioranza è apparsa compatta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA