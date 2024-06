Fedriga, hanno fatto tutti possibile per soccorrere i ragazzi

agenzia

Gli organi competenti faranno le loro valutazioni sui protocolli

TRIESTE, 05 GIU – “Gli organi preposti faranno le valutazioni del caso, gli inquirenti faranno le indagini per la parte tecnica per verificare i protocolli, ma questo è il momento del dolore. Penso che tutti abbiano fatto quel che era nella loro disponibilità per soccorrere i ragazzi, poi gli organi competenti faranno le loro valutazioni”. E’ il parere del Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, espresso a margine della visita alla camera ardente di Patrizia e Bianca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA