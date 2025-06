Fedriga, mi asterrò dal votare al referendum

agenzia

'Democrazie è anche non ritirare le schede'

TRIESTE, 03 GIU – “Io ovviamente mi asterrò dal voto perché sono profondamente contrario al referendum, in particolar modo quello sulla cittadinanza facile. E utilizzo democraticamente uno strumento affinché la cittadinanza facile in Italia non ci sia”. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga rispondendo a una domanda specifica. E sulle polemiche delle ultime ore sul tema, Fedriga ha spiegato: “Mi sembra assolutamente strumentale la polemica. Nel referendum esistono più scelte. La scelta di votare sì, la scelta di votare no e la scelta di astenersi. È una scelta molto chiara, una scelta civica. È successo decine di volte in passato da tutte le parti politiche. Non capisco perché questa volta – perché i referendum sono proposti dalla sinistra – è vietato astenersi. È qualcosa di particolare, il concetto di democrazia per la sinistra, a loro uso e consumo. La democrazia – ha aggiunto Fedriga – è anche quella di dire ‘non vado a votare’ oppure ‘non ritiro le schede’. È democrazia perché è una scelta libera del cittadino. Altra cosa è il disinteresse, altra cosa è la scelta consapevole”.

