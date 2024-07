Fedriga, non c’è diritto nell’illegalità o è legge del più forte

agenzia

Il governatore all'inaugurazione della 50/a Settimana cattolici

TRIESTE, 03 LUG – “Non esiste diritto nell’illegalità, e non esiste diritto se non vengono fatte rispettare le regole”. Perché, in mancanza di questa condizione, la vita “diventa la legge del più forte e quindi la sconfitta del più debole”. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga intervendo alla cerimonia di apertura della 50/a Settimana sociale dei cattolici italiani, al Generali Convention Center. Fedriga ha parlato dal palco dopo l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

