Fedriga, ‘più occupati in Fvg, migliori dati di sempre’

Governatore su dati Istat. Calano disoccupazione e gender gap

UDINE, 12 SET – Occupazione in aumento, al 70,2 per cento (68,9% nel 2023) e, al contrario, disoccupazione in calo al 3.4 per cento (4,5% nel 2023); Gender gap al 11.3 per cento (13.7% nel 2023). Sono i dati Istat del secondo trimestre 2024 snocciolati questo pomeriggio dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e riferiti alla regione da lui amministrata. “Sono i migliori di sempre per il Friuli Venezia Giulia”, ha commentato il Governatore, intervenendo all’ inaugurazione di Friuli Doc.

