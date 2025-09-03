Fedriga, problema risorse per minori stranieri non accompagnati

agenzia

Oggi Comuni in estrema difficoltà dal punto di vista economico

TRIESTE, 03 SET – “Oggi c’è il problema delle risorse. Stiamo interloquendo col Governo perché è un problema a livello nazionale, non regionale, e ci auguriamo ovviamente che si trovino le coperture per rispondere non a una promessa futura, ma passata, a livello nazionale, fatta ai Comuni ,che oggi si trovano in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista economico, per quanto riguarda questo settore. Sentirò il Governo, sollecitando anch’io una risposta, che mi sembra necessaria”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati, accolti dai Comuni in Italia.

