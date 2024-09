Fedriga, rafforzare i legami con gli alleati strategici

agenzia

Porto Trieste può essere snodo tra Far East e Centro-Est Europa

CODROIPO, 17 SET – “La situazione globale, con le sue complessità, ci impone di guardare con maggiore attenzione al rafforzamento dei rapporti con gli alleati strategici che sono quei Paesi che mantengono la stabilità democratica e ci permettono la continuità. Il Friuli Venezia Giulia non può influenzare la geopolitica ma può vantare una posizione geografica strategica all’interno dell’Europa: possiamo proporci come un’unica piattaforma logistica che si collega al sistema austriaco e ungherese e dà risposte anche ai collegamenti stravolti dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina”. Lo ha detto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga al convegno ‘L’economia verso il domani’ a Villa Manin di Passariano (Udine). “Dobbiamo guardare in prospettiva allo sviluppo del porto di Trieste che può essere lo snodo tra il Far East e Centro-Est Europa ma possiamo svolgere anche un ruolo rilevante nel comparto energetico”, ha specificato Fedriga.

