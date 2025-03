Fedriga, se il sistema rema insieme si raggiungono risultati

agenzia

Governatore Fvg all'incontro ANSA per il rientro del Vespucci

TRIESTE, 03 MAR – “Quando il sistema rema insieme si raggiungono i risultati”. Lo ha affermato, oggi a Trieste, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, partecipando all’incontro organizzato dall’ANSA “Il Friuli Venezia Giulia accoglie nave Vespucci. L’eccellenza italiana si racconta a Trieste”. Il riferimento è al tour mondiale della nave scuola della Marina Militare, appena concluso e che è stato vettore della promozione del Made in Italy nel mondo. “Dobbiamo essere in grado di fare squadra”, ha aggiunto Fedriga. “Se a livello nazionale avremo forza” di remare insieme il sistema potrà godere di una competitività “senza rivali”, con “ricadute importantissime”. Il “Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci e Villaggio in Italia” voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuto da 12 ministeri parte da Trieste e proseguirà per ulteriori 16 tappe; si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, giornata della Marina militare. L’incontro prevede un panel dedicato al mondo dell’industria e uno dedicato al mondo dell’informazione con, tra gli altri, il direttore de Il Piccolo Fabrizio Brancoli e l’amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri.

