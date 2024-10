Fedriga, terzo mandato volentieri se avrò stesse motivazioni

agenzia

Così il governatore Fvg sul suo futuro in Regione

TRIESTE, 09 OTT – “Se ci sarà l’opportunità di fare il terzo mandato è un’ipotesi che terrei fortemente in considerazione allo stato attuale. Se avrò le stesse motivazioni che ho oggi, continuerò”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a Trieste, rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo futuro in Regione. “Penso – ha aggiunto – che uno debba fare il presidente di Regione con entusiasmo e voglia di portare innovazione e miglioramento per il proprio per il territorio. Oggi le motivazioni ci sono, se ci saranno ancora mi piacerebbe ricandidarmi”.

