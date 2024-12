Feltri, ‘ai musulmani sparerei in bocca, sono razze inferiori’

agenzia

Intervistato a La Zanzara sulla morte di Ramy a Milano

MILANO, 30 NOV – “Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. come fai ad amarli? Gli sparerei in bocca. Non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”: è quanto ha detto Vittorio Feltri, giornalista e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, intervenuto alla trasmissione La Zanzara due giorni fa. Tema della puntata era quanto avvenuto a Milano con la morte del 19enne Ramy Elgaml e Feltri ha spiegato che “mi sono offerto di pagare l’avvocato al carabiniere che è stato indagato”. Sul fatto che Ramy avesse solo 19 anni, Feltri ha glissato: “Se uno decide di fare il delinquente, che abbia 19 anni o 27 è uguale”.

